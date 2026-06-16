Başkan Şerifoğulları: "Kıymetli projeleri yatırıma dönüştürdük" - Son Dakika
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Başkan Şerifoğulları: "Kıymetli projeleri yatırıma dönüştürdük"

Başkan Şerifoğulları: "Kıymetli projeleri yatırıma dönüştürdük"
16.06.2026 15:03  Güncelleme: 15:07
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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulunarak tesisin şehrin en değerli yatırımı olduğunu vurguladı.

İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Sevdalısı olduğumuz aziz şehrimize yer altı otoparkları, yeni yollar ve meydanlar kazandırdık, fuar merkezi ve otobüs terminalini hizmete sunduk. Herkesin görebileceği kıymetli projeleri yatırıma dönüştürdük ancak hepsinin toplamından daha değerli olan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni şehrimize armağan ettik" dedi .

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kent genelindeki temaslarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Şerifoğulları, altyapı yatırımlarının önemli bir ayağını oluşturan, sürdürülebilir çevre yönetimi açısından önemli bir rol üstlenen ve kentin çevre yönetiminde yeni bir dönemin kapılarını aralayan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Şahin Şerifoğulları, modern ve ileri teknoloji ile hizmet vererek doğal kaynakların ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlayacak olan tesis hakkında bilgiler aldı.

Temaslarının ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları; "Belediyeciliğin hizmet alanı, insanın doğumundan ölümüne kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsar. Ancak bu hizmetlerin en temelini altyapı ve arıtma tesisleri oluşturur. Bu anlayışla, Elazığ'ın altyapısını yenilemek ve İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni şehrimize kazandırmak bizlere nasip oldu" diye konuştu.

Tesisin, Elazığ'ın geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu da vurgulayan Başkan Şerifoğulları; "Sevdalısı olduğumuz aziz şehrimize yer altı otoparkları, yeni yollar ve meydanlar kazandırdık, fuar merkezi ve otobüs terminalini hizmete sunduk. Herkesin görebileceği kıymetli projeleri yatırıma dönüştürdük ancak hepsinin toplamından daha değerli olan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni şehrimize armağan ettik. Gelecek 50 yıl boyunca şehrimizin önemli bir sorununu çözüme kavuşturacak olan bu tesisimizi hizmete açmanın verdiği huzuru, mutluluğu ve gururu yaşıyoruz" ifadesinde bulundu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Başkan Şerifoğulları: 'Kıymetli projeleri yatırıma dönüştürdük' - Son Dakika

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