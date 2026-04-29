Başkan Şerifoğulları çalışmaları inceledi

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kent genelinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Şehrin ulaşım altyapısını yenileyerek güvenli ve konforlu ulaşımı hedefleyen Başkan Şahin Şerifoğulları'nın başlattığı "Asfalt Yılı" kapsamında, Elazığ Belediyesi Fen İşleri ekipleri, kent genelinde yoğun mesaisini sürdürüyor. Mevsim şartlarının elverişli hale gelmesiyle birlikte belediye ekipleri; Cumhuriyet, Doğukent, Kırklar ve Nailbey mahallelerinde asfaltlama çalışmalarını hızlandırarak eş zamanlı şekilde sahada yoğun mesai yürütüyor. Başkan Şerifoğulları, kent genelinde süren çalışmaları yerinde inceledi.

Temaslarının ardından açıklamalarda bulunan Başkanı Şahin Şerifoğulları; "Mevsim şartlarının uygun hale gelmesiyle birlikte asfalt çalışmalarımızı hızlandırdık. Ekiplerimiz şu anda kentin dört ayrı noktasında eş zamanlı olarak sahada görev yapıyor. Önümüzdeki günlerde farklı bölgelerde de çalışmalarımız devam edecek. Özellikle yaz döneminde gerek altyapı çalışmalarından, gerekse mevsimsel şartlardan kaynaklı bozulan yollarımızı hızlıca düzenleyerek hemşehrilerimize daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacağız. Bu süreçte kıymetli hemşehrilerimizden sabır ve anlayış göstermelerini rica ediyorum. 2019'dan bu yana söz verdiğimiz her projeyi hayata geçirdiğimiz gibi şehrimizin ulaşım ağını da konforlu hale getireceğiz" dedi. - ELAZIĞ