Başkan Şerifoğulları çalışmaları inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Şerifoğulları çalışmaları inceledi

Başkan Şerifoğulları çalışmaları inceledi
29.04.2026 15:20  Güncelleme: 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kent genelinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kent genelinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Şehrin ulaşım altyapısını yenileyerek güvenli ve konforlu ulaşımı hedefleyen Başkan Şahin Şerifoğulları'nın başlattığı "Asfalt Yılı" kapsamında, Elazığ Belediyesi Fen İşleri ekipleri, kent genelinde yoğun mesaisini sürdürüyor. Mevsim şartlarının elverişli hale gelmesiyle birlikte belediye ekipleri; Cumhuriyet, Doğukent, Kırklar ve Nailbey mahallelerinde asfaltlama çalışmalarını hızlandırarak eş zamanlı şekilde sahada yoğun mesai yürütüyor. Başkan Şerifoğulları, kent genelinde süren çalışmaları yerinde inceledi.

Temaslarının ardından açıklamalarda bulunan Başkanı Şahin Şerifoğulları; "Mevsim şartlarının uygun hale gelmesiyle birlikte asfalt çalışmalarımızı hızlandırdık. Ekiplerimiz şu anda kentin dört ayrı noktasında eş zamanlı olarak sahada görev yapıyor. Önümüzdeki günlerde farklı bölgelerde de çalışmalarımız devam edecek. Özellikle yaz döneminde gerek altyapı çalışmalarından, gerekse mevsimsel şartlardan kaynaklı bozulan yollarımızı hızlıca düzenleyerek hemşehrilerimize daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacağız. Bu süreçte kıymetli hemşehrilerimizden sabır ve anlayış göstermelerini rica ediyorum. 2019'dan bu yana söz verdiğimiz her projeyi hayata geçirdiğimiz gibi şehrimizin ulaşım ağını da konforlu hale getireceğiz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Başkan Şerifoğulları çalışmaları inceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 15:34:28. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Şerifoğulları çalışmaları inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.