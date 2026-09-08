Başkan Taşkın, eski hal binası alanındaki projeyi inceledi

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, eski hal binasının bulunduğu alanda Emlak Konut tarafından yürütülen projede incelemelerde bulundu. Yaklaşık 200 bin metrekare inşaat alanına sahip; 3 otel, 380 dükkan, 320 ofis ve bin araçlık kapalı otoparktan oluşan projenin kasım ayı içerisinde, kış şartları başlamadan tamamlanması hedefleniyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Battalgazi Belediyesi hizmet binasının yanında, eski hal binasının bulunduğu alanda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Şantiye sahasını gezen Başkan Taşkın, Proje Müdürü İbrahim Sarı'dan çalışmaların son durumu ve projenin kapsamı hakkında bilgi aldı. Emlak Konut tarafından deprem bölgesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hayata geçirilen proje; ticari alanları, ofisleri, otelleri ve kapalı otoparkıyla kentin önemli ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlandı. Yaklaşık 200 bin metrekarelik inşaat alanında 3 otel, 380 dükkan, 320 ofis ve bin araç kapasiteli kapalı otopark yer alıyor.

"Malatya'ya değer katan önemli bir proje"

Projenin Malatya'nın ticaret, konaklama ve ofis ihtiyacına önemli katkı sağlayacağını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Eski hal binasının bulunduğu alanda, Battalgazi Belediyemizin hemen bitişiğinde Emlak Konut tarafından inşa edilen büyük bir kompleks içerisindeyiz. Açık alışveriş merkezi şeklinde planlanan projede 3 otel, 380 dükkan ve 320 ofis yer alıyor. Ortaya çıkan çalışma, niteliği ve kapsamıyla Battalgazi'mize ve Malatya'mıza değer katacak önemli bir proje oldu" dedi.

Projedeki örnek alanları dolaşarak incelemelerde bulunduklarını aktaran Başkan Taşkın, "Dükkanları, ofisleri ve diğer kullanım alanlarını yerinde gördük. Projede farklı ihtiyaçlara cevap verecek modern ofisler bulunuyor. Alt bölümde ise bin araç kapasiteli kapalı otopark yer alıyor. Böylece otellerden, mağazalardan ve ofislerden yararlanacak hemşehrilerimizin otopark ihtiyacına da cevap verilecek" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların son aşamaya geldiğini dile getiren Başkan Taşkın, "Şantiyedeki çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Elektrik ve doğal gaz bağlantılarıyla birlikte kalan imalatların da bitirilerek kompleksin kış şartları başlamadan kullanıma hazır hale getirilmesi planlanıyor. Proje yetkililerimizin verdiği bilgilere göre çalışmaların kasım ayı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Bizler de Malatyalılar olarak bu önemli projenin tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Taşkın, projede emeği bulunanlara teşekkür ederek, "Malatya'mıza ve Battalgazi'mize kazandırılan bu projenin hayırlı olmasını diliyorum. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere proje yöneticilerimize, mühendislerimize, ustalarımıza ve şantiyede emek veren bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sarı: "Şantiyede 550 kişiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Proje Müdürü İbrahim Sarı ise projenin yaklaşık 200 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olduğunu belirterek, "Emlak Konut tarafından deprem bölgesinde hayata geçirilen projemiz, ticaret ve ofis alanlarından oluşuyor. Proje kapsamında kentin konaklama ihtiyacına katkı sunacak 3 otel, yaklaşık 380 dükkan, 320 ofis ve bin araçlık kapalı otopark bulunuyor. Şu anda şantiyemizde 550 kişi görev yapıyor. Çalışmalarımızı kış şartları başlamadan projeyi tamamlamak ve alanı kullanıma hazır hale getirmek hedefiyle sürdürüyoruz" dedi.