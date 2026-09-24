BASKİ ekipleri Balıkesir Ayvalık\'ta kanalizasyondan bir çuval kömür çıkardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kanalizasyon şebekesinde temizlik çalışması yapan BASKİ ekipleri, karşılaştıkları manzara karşısında şaşırdı. Şebekeden bu kez ıslak mendil ya da benzeri atıklar değil, bir çuval kömür çıkarıldı.

Ayvalık'ta kanalizasyon hatlarının sağlıklı çalışabilmesi için temizlik çalışmalarını sürdüren BASKİ ekiplerinin şebekeden çıkardığı atıklar zaman zaman inanılmaz olabiliyor.

Ekiplerin son çalışmasında ise görenleri hayrete düşüren bir durum yaşandı. Kanalizasyon şebekesinden bir çuval dolusu kömür çıkarıldı.

Kış mevsiminde sobalarda yakılarak ısınmak amacıyla kullanılması gereken bir çuval kömürün kanalizasyon şebekesine nasıl ve ne şekilde ulaştığı merak konusu oldu.

Karşılaştıkları sıra dışı manzarayı gören bazı vatandaşlar tepkilerini "Yuh artık" sözleriyle dile getirdi.

Kanalizasyon şebekesine atılan yabancı maddelerin hatlarda ciddi tıkanmalara yol açabildiği, ayrıca terfi merkezlerindeki pompa ve diğer ekipmanlara zarar verebildiği belirtiliyor.