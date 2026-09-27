Batı Karadeniz'in batısında yarın fırtına var, Düzce Valiliği denizcileri uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in batısında yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Batı Karadeniz'in batısında yarın sabah saatlerinden itibaren denizlerde fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava tahminlerinde fırtınanın şiddetinin kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde yani saatte 50 ila 75 kilometre hızda olacağı belirtildi. Fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

Düzce Valiliği ise uyarı yayımlayarak denizlerde meydana gelecek fırtınaya karşı denizcileri ve sahil bölgelerini uyardı.