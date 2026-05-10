Batman'da İlk Organik Çilek Hasadı Yapıldı
10.05.2026 15:43
Sason'da 2026'nın ilk organik çilek hasadı yapıldı, üretim ve kalite beklentisi yüksek.

Batman'ın Sason ilçesinde 2026 yılının ilk organik çilek hasadı yapıldı. Yağışların mevsim normallerinde seyretmesi nedeniyle üreticiler bu yıl bol ve bereketli bir sezon bekliyor. Hormonsuz ve doğal yöntemlerle yetiştirilen çilekler, başta Batman olmak üzere çevre illere gönderilmeye başlandı.

Yaklaşık 18 yıl önce deneme amaçlı başlayan çilek üretimi, bugün ilçede yaklaşık 400 ailenin geçim kaynağı haline geldi. İlk hasat ürünleri Batman'ın yanı sıra Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Bitlis ve bölgedeki diğer illerde satışa sunuluyor. Üreticilerden Kutbettin Erdem, bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle hasadın bir miktar geciktiğini ancak ürün veriminin oldukça iyi olduğunu söyledi. Erdem, "Sason'da organik olarak yetiştirilen çilekte 2026 yılının ilk hasadına başladık. İlk hasadımızı Batman ve çevre illere gönderiyoruz. Şu an çileğin kilogram fiyatı 120 lira, kasa fiyatı ise 300 lira. Önümüzdeki günlerde ürün arttıkça fiyatlarda da düşüş yaşanacaktır" dedi.

Yağışların mevsim normallerinde seyretmesinin ürün kalitesine olumlu yansıdığını belirten Erdem, herhangi bir ürün kaybı yaşanmadığını ifade ederek, "Bereketli ve bol bir hasat bekliyoruz. Havaların ısınmasıyla birlikte üretim daha da artacak. İlerleyen süreçte Türkiye'nin farklı bölgelerine de çilek göndermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, üreticiler, işçi maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çekerek geçmiş yıllarda verilen devlet desteklerinin bu yıl da devam etmesini beklediklerini dile getirdi. - BATMAN

Kaynak: İHA

