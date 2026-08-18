Batman'da Yeşil Vatan Nöbeti - Son Dakika
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Batman'da Yeşil Vatan Nöbeti

Batman\'da Yeşil Vatan Nöbeti
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Batman'da orman yangınlarına karşı 7/24 nöbet tutuluyor, önlemlerle doğal zenginlikler korunuyor.

Batman'da ormanlık ve kırsal alanlarda meydana gelen yangınlara karşı "yeşil vatan" nöbeti tutuluyor.

Batman Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen erken ve etkin müdahaleler, olası felaketlerin önüne geçiyor. 7/24 görev başında ihbarların alınmasının ardından harekete geçen merkez orman işletme şefliği, Gercüş Orman İşletme Şefliği, Sason Orman İşletme Şefliğine bağlı orman yangın ekipleri, zorlu arazi şartları ve kavurucu sıcak havalara rağmen büyük bir özveriyle görev yapıyor.

"Yeşil vatan"ın ateş savaşçıları olarak adlandırılan ekiplerin koordineli ve hızlı çalışmaları sayesinde, köylerde ve kırsal kesimde çıkan yangınlar yerleşim yerlerine ve geniş ormanlık alanlara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülüyor.

Batman Orman İşletme Müdürlüğü, doğal zenginlikleri korumak ve olası afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla 7 gün 24 saat kesintisiz görev yapmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Acil Durum, Batman, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Batman'da Yeşil Vatan Nöbeti - Son Dakika

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