Batman Gercüş'te çiftçiler kışlık kuru üzüm için üzümleri 10 gün güneşte bekletiyor - Son Dakika
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Batman Gercüş'te çiftçiler kışlık kuru üzüm için üzümleri 10 gün güneşte bekletiyor

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Batman Gercüş\'te çiftçiler kışlık kuru üzüm için üzümleri 10 gün güneşte bekletiyor
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Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gökçepınar köyünde bağ bozumu başladı; çiftçiler üzümleri ayıklayıp suya batırdıktan sonra bezlere sererek 10 gün güneşte kurutuyor. Kurutulan üzümün bir kısmı kışlık ihtiyaç için ayrılıyor, kalanı satılarak aile bütçesine katkı sağlanıyor.

Batman'ın Gercüş ilçesinde bağ bozumuyla birlikte kışlık kuru üzüm yapım telaşı başladı.

İlçeye bağlı Gökçepınar köyünde çiftçiler, günün ilk ışıklarıyla birlikte bağların yolunu tutuyor. Sabahın erken saatlerinde bağlara giren üreticiler, özenle topladıkları üzümleri önce yaprak ve ezilmiş tanelerinden ayıklıyor. Ayıklanan üzümler, kuruma sürecini hızlandırmak ve kalitesini korumak için özel olarak hazırlanan suya batırıldıktan sonra bezlerin üzerine serilerek güneşin altında kurumaya bırakılıyor. Yaklaşık 10 gün boyunca kavurucu güneşin altında kalan üzümler, istenen kıvama geldikten sonra tek tek toplanıp yeniden ayıklanıyor. Çiftçiler, ürettikleri kuru üzümün bir kısmını kendi kışlık ihtiyacı için ayırırken, geriye kalanını ise satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Gökçepınar köyünde kuru üzüm üretimi yapan vatandaşlardan Deham Demirtaş, eski zamanlarda insanların emekleriyle, topraktan ve ağaçlardan elde ettikleriyle yaşadığını söyledi. Köylerinde üzüm, soğan, domates, erik, insanların kendi ihtiyaçlarını karşılayacağı her şey olduğunu belirten Demirtaş, "Yıl boyunca kendi ürettikleriyle geçinirlerdi. O zamanlar kimse gidip pazardan bir şey satın almazdı. Her şey akılla, emekle yapılır ve kurutulurdu. Kurutulan gıdalar kışın suyla haşlanıp yenirdi. Suyu süzülüp temizlenir, tencerelerde pişirilirdi. Eski yiyecekler daha sağlıklıydı, örneğin kuru üzüm. Şimdi ise insanlar rahatlığa alıştı. Pazardan gidip hazır alıyorlar, tozlu ve ilaçlı şeyleri tüketiyorlar. Eski usul kurutulmuş yiyeceklerin yerini hazır ürünler aldı. İnsanlar rahatına baktığı için artık bu işlerle uğraşmak istemiyorlar. Oysa bizim zamanımızda her şey doğal ve emekle yapılırdı. Bizim buralarda önceden kuru üzüm çok değerliydi. Zeytinyağı ve kül kaynatımında yapılırdı ama en kıymetlisi kuru üzümdü. Doğal yöntemlerle kurutulan üzümün adeta bir şifa deposu. Kuru üzüm çok faydalıdır; kanı temizler, vücuda kuvvet verir, insanı dinç tutar ve kan yapıcı özelliğiyle kanı fazlalaştırır. Saymakla bitmeyecek bir sürü faydası vardır" dedi.

Emine Çelik ise sabahın erken saatlerinde bağa gelip üzümleri toplamaya başladıklarını ifade ederek, "Daha sonra hazırlamış olduğumuz kuru üzüm suyunun içine bandırarak bezlerin üzerine seriyoruz.10 gün kurutmaya bıraktıktan sonra tekrar gelip kuruya üzümlerimizi eve götürüp ayıklamaya başlıyoruz. Belirli bir miktarını kendimize bırakıyoruz kışın için fazla kalanını da satıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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