Batman Gercüş\'te sel, Poyraz köyünde bir evi kullanılamaz hale getirdi, can kaybı yok

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Poyraz köyünde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Aniden bastıran sel suları köydeki bir evde büyük maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış nedeni ile sel meydana geldi. Sel suları bir evi tamamen kullanılamaz hale getirdi. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evde ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi. Bölgede hasar tespit ve temizleme çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.