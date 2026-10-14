Batman İl Özel İdaresi, Kozluk Konaklı'da 2 bin 700 metre içme suyu hattı döşedi - Son Dakika
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Batman İl Özel İdaresi, Kozluk Konaklı'da 2 bin 700 metre içme suyu hattı döşedi

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Batman İl Özel İdaresi, Kozluk Konaklı\'da 2 bin 700 metre içme suyu hattı döşedi
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Batman İl Özel İdaresi, Kozluk Konaklı'da içme suyu şebekesi yenileme çalışmalarını tamamladı; 2 bin 700 metre yeni şebeke döşendi. Genel Sekreter Abdulkadir Özer, köy sakinlerinin sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuştuğunu, çalışmaların il genelinde süreceğini belirtti.

Batman İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerde altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Kozluk ilçesine bağlı Konaklı köyünde içme suyu şebekesi yenileme ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında, eskiyen ve ihtiyaca cevap vermekte zorlanan su hattı yenilendi. Köyde toplam 2 bin 700 metre uzunluğunda yeni içme suyu şebekesi döşendi. Projede, dayanıklılığıyla öne çıkan 63 milimetre çapında HDPE 100 tipi borular kullanıldı. Böylece köyün içme suyu altyapısı daha güvenli ve modern hale getirildi. Batman İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, çalışmalarla Konaklı köyü sakinlerinin daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuştuğunu belirtti. Özer, kırsal bölgelerde altyapı standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaların il genelinde devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Batman İl Özel İdaresi, Kozluk Konaklı'da 2 bin 700 metre içme suyu hattı döşedi - Son Dakika
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