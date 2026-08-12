Battalgazi’de temizlik çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Battalgazi’de temizlik çalışmaları sürüyor

Battalgazi’de temizlik çalışmaları sürüyor
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Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başharık ve Orduzu mahallelerinde cadde ve sokaklarda atık toplama, yol süpürme ve yıkama çalışması gerçekleştirdi. Farklı mahallelerde temizlik çalışmaları devam edecek.

Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başharık ve Orduzu mahallelerinde yol süpürme, yıkama ve çevre temizliği çalışması gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sürdürdüğü temizlik çalışmaları kapsamında Başharık ve Orduzu mahallelerinde çalışma yaptı. Ekipler, cadde ve sokaklarda biriken atıkları temizlerken yol süpürme ve yıkama işlemlerini de gerçekleştirdi. Başharık Mahallesi'nde belirlenen güzergahlarda kapsamlı temizlik yapan ekipler, yol kenarları ile ortak kullanım alanlarında biriken atıkları topladı. Süpürme çalışmalarının ardından ihtiyaç duyulan noktalar yıkandı. Orduzu Mahallesi'nde ise düğün salonlarının bulunduğu bölgede temizlik çalışması gerçekleştirildi. Özellikle etkinliklerin ardından oluşan yoğunluk nedeniyle bölgede biriken atıklar ekipler tarafından toplanırken yollar süpürülerek yıkandı. Temizlik İşleri Müdürlüğünün çalışma programı doğrultusunda farklı mahallelerdeki süpürme, yıkama ve çevre temizliği çalışmaları devam edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Battalgazi’de temizlik çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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