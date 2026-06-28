Battalgazi'de kaldırım ve yol işgallerine sıkı denetim - Son Dakika
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Battalgazi'de kaldırım ve yol işgallerine sıkı denetim

28.06.2026 16:10
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Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, rezerv alan sonrası kura çekimi yapılan bölgelerde kaldırım ve yol işgallerine yönelik denetimlerini artırdı. Yaya güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan kontrollerde kurallara uymayan araç sahiplerine idari para cezası uygulandı.

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Akpınar, Dabakhane ve Halfettin mahallelerinde rezerv alan sonrası kura çekimi yapılan iş yerleri ve büroların bulunduğu bölgelerde kaldırım ve yol işgallerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Bölgede yapılan kontrollerde bazı araçların kaldırımlara ve yaya geçiş alanlarına park ettiği, bazı noktalarda ise inşaat atığı, moloz ve çeşitli malzemelerin kamusal alanlara bırakıldığı tespit edildi. Vatandaşların yaya güvenliğini sağlamak ve kamu düzenini korumak amacıyla ilgili kişi ve işletmelere uyarılar yapılırken, kurallara uymadığı belirlenen araç sahipleri hakkında ise mevzuat kapsamında idari para cezası uygulandı.

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi. Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürü Ferdi Sezer, bölgede yeni faaliyete başlayan esnaf ve iş yeri sahiplerine yönelik yaptığı açıklamada özellikle kaldırım ve yol işgallerine kesinlikle müsaade edilmeyeceğini belirtti.

Sezer açıklamasında, "Rezerv alan sonrası kura çekimi yapılan iş yerleri ve bürolarımızın ilçemize, esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Ancak bu süreçte kamu düzeninin, yaya güvenliğinin ve şehir estetiğinin korunması büyük önem taşımaktadır. Kaldırımlar vatandaşlarımızın ortak kullanım alanıdır. Araç parkı, malzeme bırakılması, moloz dökülmesi veya yaya geçişini engelleyecek herhangi bir işgale kesinlikle izin verilmeyecektir. Ekiplerimiz uyarılarını yapmaktadır ancak kurallara uymayanlara gerekli idari işlemler uygulanmaktadır. Tüm esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan bu konuda azami hassasiyet bekliyoruz. Amacımız ceza yazmak değil, düzenli ve güvenli bir Battalgazi oluşturmaktır" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, Belediye, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Battalgazi'de kaldırım ve yol işgallerine sıkı denetim - Son Dakika

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