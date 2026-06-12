Battalgazi Belediyesi\'nden Kırkgöz Sahil Parkı\'nda temizlik çalışması

Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsimiyle birlikte ziyaretçi yoğunluğunun arttığı Kırkgöz Sahil Parkı'nda kapsamlı temizlik ve çevre düzenleme çalışması yürütüyor.

Battalgazi Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü temizlik çalışmalarına Kırkgöz Sahil Parkı'nda devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından park alanında detaylı temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Vatandaşların özellikle yaz aylarında yoğun olarak kullandığı Kırkgöz Sahil Parkı'nda yürütülen çalışmalar kapsamında yürüyüş yollar, kamelyalar, ortak kullanım alanları ve çevre düzenlemeleri titizlikle temizleniyor. Ekipler, park içerisinde biriken atıkları toplarken yeşil alanlarda da bakım ve temizlik çalışmaları yapıyor. Parkın daha düzenli ve temiz bir görünüme kavuşması amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında çöp konteynerleri kontrol edilirken, kullanım alanlarında genel temizlik işlemleri gerçekleştiriliyor.

Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ortak kullanım alanlarını daha temiz ve sağlıklı bir ortamda kullanabilmesi amacıyla ilçe genelindeki park, bahçe ve sosyal yaşam alanlarında temizlik çalışmalarını program dahilinde sürdürüyor. - MALATYA