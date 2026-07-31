Battalgazi’de kumar oynatılan iş yerlerine mühürleme işlemi

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, kumar oynatılmasına ve oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen iş yerleri hakkında mühürleme işlemi gerçekleştirildi.

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sürdürdüğü denetimler kapsamında Büyük Hüseyinbey Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan denetimlerde, iş yerinde kumar oynatılmasına ve oynanmasına imkan sağlandığının tespit edilmesi üzerine mühürleme işlemi uygulandı. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, ilgili mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen iş yerleri mühürlenerek faaliyetten men edildi. İşlemler, düzenlenen tutanaklar doğrultusunda yasal prosedür çerçevesinde tamamlandı.

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde kamu düzeni ile vatandaşların huzurunu korumaya yönelik denetim ve kontrollerin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.