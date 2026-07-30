Battalgazi’de taziye evi yatırımları sürüyor

Battalgazi Belediyesi'nin mahallelere taziye evi kazandırma çalışmaları kapsamında, Yıldıztepe Mahallesi'nde Belediye Meclis Üyesi ve hayırsever iş insanı Kenan Berk'in katkılarıyla taziye evi yapılacak.

Battalgazi Belediyesi, vatandaşların taziye günlerinde bir araya gelebileceği alanların sayısını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın seçim vaatleri arasında yer alan taziye evi projeleri kapsamında Yıldıztepe Mahallesi'ne kazandırılacak Nuri Berk Taziye Evi için protokol imzalandı. Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen törende protokol, Belediye Başkanı Bayram Taşkın ile Belediye Meclis Üyesi ve hayırsever iş insanı Kenan Berk tarafından imza altına alındı.

İmzalanan protokol kapsamında taziye evinin yapımı Kenan Berk tarafından üstlenilirken, proje, ruhsat ve teknik süreçler Battalgazi Belediyesi tarafından yürütülecek. Yapının tamamlanmasının ardından taziye evi, vatandaşların kullanımına ücretsiz olarak sunulacak. Taziye hizmetlerinin yanı sıra mahalle sakinlerinin farklı etkinliklerde bir araya gelebileceği çok amaçlı bir merkez olarak planlanan yapı, yaz ve kış aylarında kullanıma uygun şekilde inşa edilecek. Nuri Berk Taziye Evi'nin, rezerv alan çalışmalarıyla yeniden şekillenen Yıldıztepe Mahallesi'nde önemli bir ihtiyacı karşılaması hedefleniyor.

"Yıldıztepe'ye hizmet edecek güzel bir mekan olacak"

Protokolün ardından açıklamada bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, hayırsever iş insanı Kenan Berk'e katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Bugün değerli iş insanımız ve Belediye Meclis Üyemiz Kenan Berk ile bir taziye evi yapım protokolü imzaladık. Yıldıztepe Mahallemiz, rezerv alan çalışmalarıyla birlikte yeniden şekillendi ve Malatya'nın gözde mahallelerinden biri haline geldi. İnşallah orada kültür merkezi ve taziye evi olarak mahallemize hizmet edecek güzel bir mekanı Kenan Bey inşa edecek. Kendisine teşekkür ediyorum. Rabb'im hayrını kabul etsin. Nuri Berk Taziye Evi'nin Malatya'mıza, Battalgazi'mize ve Yıldıztepe Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Battalgazi Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Hasırcılar Mahallesi ve Göztepe Mahallesi taziye evleri hizmete açılırken, Selçuklu Mahallesi'ndeki yapı tamamlanarak açılış aşamasına getirildi. İskender, Çöşnük, Mustafapaşa ve Alacakapı mahallelerindeki taziye evlerinde ise yapım çalışmaları devam ediyor.