Battalgazi\'de temizlik seferberliği, Orduzu, Kırkgöz ve Kadıçayırı\'nda cadde ve parklar elden

Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; Orduzu Gelinciktepe, Kırkgöz Sahil Parkı ve Kadıçayırı Mahallesi'nde yol yıkama, süpürme ve çevre temizliği çalışması gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediyesi, ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalleler ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı sosyal alanlarda çalışma yürütüyor. Orduzu Gelinciktepe ve Kadıçayırı Mahallesi'nde çalışma yapan ekipler, yollarda biriken toz ve atıkları temizleyerek yıkama işlemi gerçekleştirdi. Süpürme araçlarının da kullanıldığı çalışmalarda cadde ve sokaklar temizlendi, biriken çöpler toplandı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Kırkgöz Sahil Parkı'nda ise yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve yeşil alanlarda temizlik yapıldı. Park içerisindeki çöpler ekipler tarafından toplanırken yollar ve ortak kullanım alanları süpürme araçlarıyla temizlendi. İlçenin farklı mahallelerinde sürdürülen temizlik çalışmalarının hazırlanan program kapsamında devam edeceği belirtildi.