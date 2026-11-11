Bayburt Aydıntepe'de 'Geleceğe Nefes, Dünya'ya Barış' sloganıyla fidan dikildi - Son Dakika
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Bayburt Aydıntepe'de 'Geleceğe Nefes, Dünya'ya Barış' sloganıyla fidan dikildi

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Bayburt Aydıntepe\'de \'Geleceğe Nefes, Dünya\'ya Barış\' sloganıyla fidan dikildi
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Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Aydıntepe Yayla Yolu'ndaki alanda fidanlar toprakla buluşturulup can suyu verildi, etkinliğe Kaymakam Deniz Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 'Geleceğe Nefes, Dünya'ya Barış' sloganıyla Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi. Aydıntepe Yayla Yolu üzerindeki alanda gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.

Programa Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Belirlenen alanda yapılan dikim çalışmalarında fidanlar toprakla buluşturuldu ardından can suyu verildi.

Etkinlikte, orman varlığının artırılmasına, doğal çevrenin korunmasına ve ağaç sevgisinin gelecek nesillere aktarılmasına dikkat çekildi.

Kaynak: İHA
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