Bayburt Belediyesi sivrisinek ve haşerelere karşı kent genelinde ilaçlama yapıyor

Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artış gösteren sivrisinek ve haşerelere karşı kent genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, halk sağlığının korunması ve çevrenin daha temiz tutulması amacıyla sivrisinek ve karasineklerin üreyebileceği alanlarda çalışma yapıyor.

Çalışmalar kapsamında çöp alanları, su birikintileri, rögar ve foseptikler, kanalizasyon bacaları, su kuyuları, sazlık ve bataklık bölgeler ile göl ve göletlerde ilaçlama gerçekleştiriliyor. Mahalle, cadde ve sokaklardaki boş arsalar da ekiplerin çalışma yürüttüğü alanlar arasında yer alıyor.

Ekipler, sivrisinek ve karasinek oluşumuna elverişli noktaları düzenli olarak kontrol ederek ilaçlama uyguluyor. Çalışmaların, yaz döneminde vatandaşların haşerelerden kaynaklanabilecek olumsuzluklarla karşılaşmasının önüne geçilmesi amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.