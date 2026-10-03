Bayburt Çiğdemtepe\'de dere ıslahını DSİ 22. Bölge Müdürlüğü sürdürüyor

Bayburt Çiğdemtepe'de dere ıslahını DSİ 22. Bölge Müdürlüğü sürdürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DSİ 22. Bölge Müdürlüğü ekipleri Bayburt merkeze bağlı Çiğdemtepe köyündeki dere yatağında ıslah çalışması yürütüyor. Mevcut kanal boyunca sürdürülen düzenleme tamamlandığında yağış dönemlerinde taşkın riski azalacak ve yerleşim alanları daha güvenli olacak.
Bayburt merkeze bağlı Çiğdemtepe köyünde dere yatağında yürütülen ıslah çalışmaları devam ediyor. Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmalarla köyde taşkın riskinin azaltılması hedefleniyor.
Çiğdemtepe köyündeki dere yatağında iş makineleriyle çalışma yürütülürken, mevcut kanal boyunca düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmaların, DSİ'nin idari imkanları doğrultusunda sürdürüldüğü kaydedildi.
Dere yatağındaki ıslah çalışmalarının tamamlanmasıyla yağış dönemlerinde oluşabilecek taşkın riskinin azaltılması ve yerleşim alanlarının taşkınlara karşı daha güvenli hale getirilmesi sağlanacak.
Kaynak: İHA
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