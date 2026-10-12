Bayburt Demirözü'nde sis geniş alanları kapladı, drone ile görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburt Demirözü'nde sis geniş alanları kapladı, drone ile görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Demirözü\'nde sis geniş alanları kapladı, drone ile görüntülendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'un Demirözü ilçesinde etkili olan sis, ilçe merkezi ve çevresindeki geniş alanları kapladı. Kırsal alanlarda farklı manzaralar oluşturan sis tabakası drone ile görüntülendi; bazı bölgelerde tarlaların ve yolların üzerini örttüğü görüldü.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde etkili olan sis, ilçe merkezi ve çevresindeki geniş alanları kapladı.

Sis, kırsal alanlarda ve yerleşim yerlerinin çevresinde farklı manzaralar oluşturdu.

Drone ile görüntülenen sis tabakasının geniş bir alana yayıldığı, bazı bölgelerde tarlaların ve yolların üzerini örttüğü görüldü. Sis bulutları arasında kalan yerleşim alanları ve çevredeki dağlık arazi, havadan kaydedilen görüntülere yansıdı.

Kaynak: İHA
Hava DurumuDemirözüBayburtGüncelYaşamÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci’den A Milli Takım’a sürpriz hoca önerisi Nihat Kahveci'den A Milli Takım'a sürpriz hoca önerisi
Lionel Messi geleceğin dünya yıldızlarını açıkladı Listede bir de Türk var Lionel Messi geleceğin dünya yıldızlarını açıkladı! Listede bir de Türk var
Trump’ın yeni gözdesi bugün göreve başlıyor: Harika bir iş çıkaracak Trump'ın yeni gözdesi bugün göreve başlıyor: Harika bir iş çıkaracak
Ordu taarruza geçti Husilere eş zamanlı 1732 operasyon Ordu taarruza geçti! Husilere eş zamanlı 1732 operasyon
İki ülke sınırındaki altın madenine hava saldırısı 72 madenci hayatını kaybetti İki ülke sınırındaki altın madenine hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti
Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
10:04
Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti RAMS Park kapalı gişe
Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe
09:57
Biletler yok satmıştı Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı
Biletler yok satmıştı! Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı
09:46
İzleyenleri ikiye bölen görüntü
İzleyenleri ikiye bölen görüntü
09:32
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi
Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
09:18
Fon soruşturmaları sürerken TMSF’den dikkat çeken hamle 75 personel alınacak
Fon soruşturmaları sürerken TMSF'den dikkat çeken hamle! 75 personel alınacak
08:56
Avrupa’da suikast alarmı Başbakan ülke ismi verip uyarmıştı
Avrupa'da suikast alarmı! Başbakan ülke ismi verip uyarmıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 10:11:33. #.0.2#
SON DAKİKA: Bayburt Demirözü'nde sis geniş alanları kapladı, drone ile görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei