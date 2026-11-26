Bayburt- Erzurum kara yolu güzergâhındaki 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde etkili olan tipi ve fırtına, ulaşımda aksamalara yol açtı. Yolda meydana gelen buzlanma yüzünden bazı ağır tonajlı araçlar güçlükle ilerlerken, yolun yeniden ulaşıma açılmasıyla araçlar hareket edebildi.

Bayburt'ta dün etkili olan kar yağışı, Kop Dağı Geçidi'nde buzlanmaya neden oldu. Buzlanan yolda ilerlemekte zorlanan tırların yolu kapatması sonucu uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri bölgede tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştirerek yolu ulaşıma açtı.

Tipi ve fırtınanın etkisiyle kar birikintilerinin yolu kapladığı geçitte, çalışmaların ardından sürücüler kolaylıkla ilerleyip yoluna devam etti. Sürücülerin özellikle Kop Dağı gibi yüksek geçitlerde kar yağışı ve gizli buzlanma riskine karşı kış lastiği ile zincir tedbirlerini almaları önem taşıyor.