Bayburt\'ta larva ilaçlaması ve temizlik çalışmaları sürüyor

Bayburt'ta belediye ekipleri, kent genelinde larva ilaçlaması, toplu temizlik ve dolmuş duraklarında yıkama çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte haşere oluşumuna karşı su birikintileri, dere yatakları ve riskli bölgelerde larva ilaçlaması yapılıyor. Ekipler, çevre sağlığının korunması ve vatandaşların ortak kullanım alanlarından daha temiz şekilde yararlanması için sahada çalışma yürütüyor.

Toplu temizlik çalışmaları kapsamında ortak kullanım alanları, cadde ve sokaklarda da ayrıca temizlik yapılıyor.

Vatandaşların yoğun kullandığı dolmuş duraklarında da yıkama çalışması gerçekleştiriliyor. Duraklarda yapılan temizlikle bekleme alanlarında hijyen ve düzen sağlanıyor.

Belediye ekiplerinin temizlik ve ilaçlama çalışmalarını kent genelinde belirlenen program doğrultusunda sürdüreceği bildirildi. - BAYBURT