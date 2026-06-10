Bayburt'ta akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, dolu yağışına dönüştü.
Kent merkezinde öğleden sonra hava sıcaklığının düşmesinin ardından akşam saatlerinde yağış başladı. Gök gürültülü sağanak yağış, bir süre sonra yerini doluya bıraktı.
Kısa süre etkili olan dolu nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, yağışın ardından hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. - BAYBURT
Son Dakika › Çevre › Bayburt'ta Dolu Yağışı - Son Dakika
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