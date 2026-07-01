Bayburt\'ta İspir Grup Yolunda Asfalt Çalışması

Bayburt İl Özel İdaresi, yaklaşık 25 köyün ulaşımını sağlayan İspir grup yolunda asfalt çalışması başlattı.
Asfalt serimi öncesinde güzergahta yolun uzun ömürlü ve güvenli hale getirilmesi amacıyla yol genişletme, zemin iyileştirme, dolgu, drenaj borularının döşenmesi ve yol kenarlarında tasfiye çalışmaları yürütülüyor.
15 iş makinesi ile 20 personelin görev aldığı çalışmanın 1 ay içerisinde bitirilmesi planlanıyor.
Altyapı hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığı güzergah, geçici süreyle ulaşıma kapatıldı.
Bayburt İl Özel İdaresinin il genelinde yol, içme suyu, kanalizasyon ve altyapı yatırımlarını program doğrultusunda sürdürdüğü bildirildi. - BAYBURT
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