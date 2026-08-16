Bayburt\'ta Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bayburt ve çevresinde 16 Ağustos Pazar günü kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kentte öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Yağışların yerel olarak kuvvetli olması nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

Vatandaşların söz konusu olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Uyarının 16 Ağustos Pazar günü 06.00-23.59 saatleri arasında geçerli olacağı kaydedildi.