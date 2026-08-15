Bayburt\'ta Sarı Pas Hastalığı Kontrolleri

Bayburt'ta hasat öncesi hububat alanlarında sarı pas hastalığına yönelik kontroller gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince il genelindeki hububat tarlalarında yapılan kontrollerde, serin ve nemli hava koşullarında gelişen sarı pas hastalığına karşı incelemelerde bulunuldu.

Hububatın yapraklarında sarı renkli, çizgi şeklindeki püstüllerle kendini gösteren hastalığın, ilerleyen dönemlerde ürünlerde verim ve kalite kayıplarına yol açabildiği belirtildi.

Üreticilere tarlalarını düzenli olarak kontrol etmeleri, hastalık belirtilerinin görülmesi halinde İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurmaları çağrısında bulunuldu.

Üreticilerin ürünlerini korumaya yönelik saha kontrolleri ve teknik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.