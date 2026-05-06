Bayburt\'ta Taşkın Önlemleri Alındı

Bayburt'ta hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte eriyen kar sularının debisini yükselttiği derelerde, taşkın riskine karşı iş makineleriyle önlem alındı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Bayburt Şube Müdürlüğü ekipleri, kar erimelerinin etkili olduğu bölgelerde dere yataklarını kontrol ederek, su akışını rahatlatmaya yönelik saha faaliyeti yürüttü. Ekipler, özellikle yerleşim yerleri ve tarım arazilerine yakın noktalarda biriken malzemeleri temizleyip dere güzergahlarında düzenleme yaptı.

Debisi artan derelerde suyun kontrollü şekilde ilerlemesi için menfez ve geçiş noktaları da kontrol edilirken, muhtemel su baskınlarının önüne geçilmesi için kritik bölgelerde iş makineleriyle tedbir alındı.

DSİ ekipleri, kar erimelerinin devam ettiği yüksek kesimlerden gelen su akışını sahada takip etmeyi sürdürecek. - BAYBURT