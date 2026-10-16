Bayburt\'ta yarın 09.00-20.00 arası kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Bayburt'ta yarın 09.00-20.00 arası kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, saatte 50-70 kilometre hızla esmesi öngörülen rüzgar ve fırtınanın yarın 09.00-20.00 arasında beklendiğini, çatı uçması ve ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olunmasını istedi.
Bayburt çevrelerinde Cumartesi günü güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Saatte 50 ila 70 kilometre hızla esmesi öngörülen rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarısına göre, Bayburt çevrelerinde yarın saat 09.00'dan itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın saat 20.00'ye kadar sürmesi tahmin ediliyor.
Kaynak: İHA
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