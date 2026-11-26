Belçika'da 1998 yılından bu yana en soğuk kasım ayı kaydedildi; hava sıcaklıkları hafta başından itibaren mevsim normallerinin 7 ila 8 derece altında seyrediyor.

Son 28 yılın en soğuk kasım ayının yaşandığı Belçika'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Mevsim normallerinin 7 ila 8 derece altında seyreden dondurucu soğuklarla ülke, 1998 yılından bu yana en soğuk kasım ayını geçiriyor. Yüksek basınç etkisindeki güneşli ancak dondurucu havanın hafta sonuna kadar devam edeceği bildirildi. Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (IRM) verilerine göre, Yüksek Fens bölgesindeki Elsenborn'da gece sıcaklığı eksi 11,9 dereceye kadar düşerek 1998'den bu yana kasım ayında ölçülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Gün içinde de eksi dereceler sürüyor

Sabah saatlerinde ülke genelinde eksi 6 ila eksi 1 derece arasında seyreden dondurucu soğukların ardından, gün içinde sıcaklıkların en yüksek eksi 2 ila 1 derece dolayında kalması bekleniyor. Brüksel, Gent, Mons ve Tournai'de termometrelerin sıfır dereceyi, ülkenin en doğusunda ise eksi 2 dereceyi göstermesi öngörülürken, gece saatlerinde sıcaklıkların yeniden eksi 7 ila eksi 3 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Bazı bölgelerde ise yer yer eksi 12 derecenin görülmesinin beklendiği bildirildi.

Haftasonu yağışla birlikte hava yumuşayacak

Cuma ve cumartesi günleri havanın açık ve güneşli olacağı, ancak sabah saatlerinde şiddetli don olaylarının yaşanacağı ve soğuk havanın süreceği; pazar günü ise batıdan gelen yağışlı sistemle birlikte dondurucu soğukların yerini 1 ila 7 derece arasındaki sıcaklıklara bırakacağı bildirildi.

Soğuklara rağmen en sıcak yıl rekoru bekleniyor

IRM meteoroloğu Pascal Mormal, ölçüm yapıldığı tarihten bu yana en sıcak yaz rekorunu kıran Belçika'nın kavurucu yaz ayları ile sıcak geçen ekim ayının etkisiyle 2026 yılının genel ortalamada Belçika tarihinin en sıcak yılı olma yolunda ilerlediğini belirtti. Uzmanlar, aralık ayının olağanüstü soğuk geçmemesi durumunda 2026'nın ülke tarihinde en sıcak yıl rekoru kıracağını bildirdi.