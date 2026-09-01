Belçika'da rekor sıcak yaz: 64 gün 20 derecenin altına düşmedi, 6 bin can kaybı - Son Dakika
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Belçika'da rekor sıcak yaz: 64 gün 20 derecenin altına düşmedi, 6 bin can kaybı

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Belçika, 1830'dan bu yana en sıcak yaz mevsimini yaşadı. Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (IRM) verilerine göre, 2026 yazında mevsim ortalaması 20,3 dereceye ulaşarak tarihi rekor kırdı ve 16 Haziran-18 Ağustos arasında 64 gün boyunca sıcaklık 20 derecenin altına düşmedi. Ülkede üç büyük sıcak hava dalgası yaşanırken, 40 derece eşiği üç kez aşıldı ve en yüksek sıcaklık 27 Haziran'da Houyet'te 40,4 derece olarak ölçüldü.

Belçika, 1830'dan bu yana kaydedilen en sıcak yaz mevsimini yaşadı. Ülkede en yüksek sıcaklık ortalaması 25,2 santigrat dereceye ulaşırken, 16 Haziran-18 Ağustos döneminde 64 gün boyunca sıcaklık 20 derecenin altına düşmedi. 40 derece eşiğinin 3 kez aşıldığı yaz mevsiminde, yaklaşık 6 bin kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Belçika, 2026 yazında iklim tarihinde kritik eşiğe ulaştı. Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (IRM) yaz mevsiminin resmen sonra ermesi nedeniyle yaz aylarına ait meteorolojik verileri paylaştı. IRM'in yayımladığı iklim bilançosuna göre bu yaz, 20,3 santigrat derece mevsim ortalamasıyla ülke tarihinde şimdiye kadar ölçülen en sıcak yaz olarak kayda geçti. Normal yaz ortalaması olan 17,9 derecenin çok üzerine çıkan bu değerle birlikte, Belçika'da yaz mevsimi sırasında sıcaklıklar ilk kez 20 derece sınırını aşmış oldu.

Belçika'nın sıcaklık ölçümlerinde temel alınan Brüksel'deki Uccle istasyonunda kaydedilen veriler, 2026 yazının yalnızca sıcak değil, aynı zamanda başka rekorlarla da dolu olduğunu gösterdi. Ortalama maksimum sıcaklık 25,2 derece olurken, minimum sıcaklık 15,2 derece olarak ölçüldü. Söz konusu iki değerin de kayıtların başladığı tarihten bu yana ulaşılan en yüksek seviyeler olduğu bildirildi.

Ayrıca, 16 Haziran'dan 18 Ağustos'a kadar tam 64 gün boyunca sıcaklığın 20 derecenin altına düşmediği kaydedildi. Bu da aralıksız en yüksek seviye seyri olarak rekor kırdı. Yazın zirvesi ise 27 Haziran'da Houyet'te kaydedilen 40,4 santigrat derece sıcaklık oldu. Bu yaz Belçika'da 40 derece seviyeleri üç kez aşıldı. Şehirlerde ve hissedilen sıcaklık seviyelerinde de rekorlar kırıldı.

Üç büyük sıcak hava dalgası yaşandı

Ülke genelinde 2026 yazı içinde üç büyük sıcak hava dalgası yaşandı. İlk olarak 17-28 Haziran'da gelen aşırı sıcak dalgayı 28 Temmuz-5 Ağustos'ta yaşanan ikinci dalga izledi. Üçüncü sıcak hava dalgası ise 8-16 Ağustos tarihleri arasında yaşandı. Özellikle haziran dalgası, yılın en uzun ve en yoğun sıcaklık olayı olarak kayda geçti. IRM'nin sıralamasına göre Belçika'da ölçülen en sıcak beş yazın dördünün son on yılda yaşanmış olması endişe verici olarak yorumlandı.

Uzmanlara göre 2026 yazı, Belçika'nın artık daha sıcak, daha uzun ve daha yoğun yaz mevsimlerinin yeni normal haline geldiği bir döneme girdiğini gösteriyor.

Belçika'daki can kayıpları

Ülkede yaşanan üç aşırı sıcak hava dalgası ülkedeki ölüm oranlarında da artışa neden oldu. Belçika bilim kurulu Sciensano, özellikle ilk dalga sıcak havaların yaşadığı dönemde yaklaşık 2 bin kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiğinin düşünüldüğünü bildirdi. Bu oranın Temmuz ayında yaklaşık 2 bin 500 ölüm vakası ile seyrini sürdürdüğü kaydedildi. Ağustos ayına ilişkin resmi ölüm vakalarının henüz paylaşılmazken, ülkede bu yaz mevsiminde yaklaşık 6 bin kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

İlk dalgada yaşanan ölümlerle birlikte Avrupa'da sıcak havalara bağlı en fazla can kaybı rekoru Belçika'da yaşandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Belçika'da rekor sıcak yaz: 64 gün 20 derecenin altına düşmedi, 6 bin can kaybı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belçika'da rekor sıcak yaz: 64 gün 20 derecenin altına düşmedi, 6 bin can kaybı - Son Dakika
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