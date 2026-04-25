Ardahan Belediyesi ekipleri, bahar temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Ekipler, kentin farklı cadde ve sokaklarında hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Ardahan'da sıcak havaların yüzünü göstermemesine karşın belediye ekipleri, il genelinde bahar temizliği çalışmalarını aksatmadan devam ettiriyor. Belediye
Başkan Faruk Demir'in üzerinde titizlikle durduğu konuların başında gelen temizlik çalışmalarında, ekipler yoğun mesai harcıyor. - ARDAHAN
Son Dakika › Çevre › Belediye ekiplerinin bahar temizliği sürüyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?