Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yağan yağmurlar sebebiyle şükür duası düzenlendi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Aşağıgüney Mahallesi Muhtarlığı tarafından, bölgedeki tarımsal bereketin artması ve birlik beraberliğin pekişmesi amacıyla geleneksel şükür duası programı gerçekleştirildi.
Mahalle muhtarı Recep Yıldırım, "Mahalle halkının ve çevre köylerden gelen vatandaşlarımızın yoğun katılım gösterdiği etkinlikte eller semaya açılarak dualar edildi. Çadır alanında bir araya gelen çok sayıda vatandaş hocaların eşliğinde yapılan dualara hep birlikte 'amin' dedi" diye konuştu. - ANKARA
Son Dakika › Çevre › Beypazarı'nda Şükür Duası Yapıldı - Son Dakika
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