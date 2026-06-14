Beypazarı'nda Şükür Duası Yapıldı - Son Dakika
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Beypazarı'nda Şükür Duası Yapıldı

Beypazarı\'nda Şükür Duası Yapıldı
14.06.2026 17:57
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Beypazarı'nda yağmurlar sonrası geleneksel şükür duası programı düzenlendi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yağan yağmurlar sebebiyle şükür duası düzenlendi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Aşağıgüney Mahallesi Muhtarlığı tarafından, bölgedeki tarımsal bereketin artması ve birlik beraberliğin pekişmesi amacıyla geleneksel şükür duası programı gerçekleştirildi.

Mahalle muhtarı Recep Yıldırım, "Mahalle halkının ve çevre köylerden gelen vatandaşlarımızın yoğun katılım gösterdiği etkinlikte eller semaya açılarak dualar edildi. Çadır alanında bir araya gelen çok sayıda vatandaş hocaların eşliğinde yapılan dualara hep birlikte 'amin' dedi" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Beypazarı'nda Şükür Duası Yapıldı - Son Dakika

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