"Dünya bize emanet" mesajı Eflatunpınar\'dan yükseldi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası kapsamında bu yıl "Dünya Bize Emanet" temasıyla düzenlenen etkinlikler Tarihi Eflatunpınar Hitit Su Anıtı'nda gerçekleştirildi.

Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Beyşehir Kaymakamlığı, Beyşehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen program kapsamında Eflatunpınar Fotoğraf Sergisi ziyaret edilirken, çevre temalı yarışmalar, halk oyunları gösterileri ve mini konser etkinlikleri düzenlendi. Gün boyu süren etkinliklerde çevre bilincinin artırılması ve doğal değerlerin korunmasına yönelik mesajlar verildi. Etkinlikler, çevre duyarlılığını artırmaya yönelik çeşitli faaliyetlerin ardından sona erdi.

Etkinliğe, Konya Vali Yardımcısı Fatmagül Dalmış, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Ayaz, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Kahraman Şanal, MHP Beyşehir İlçe Başkanı Abdurahman Güzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - KONYA