Beyşehir Gölü\'nde balıkçılar yeni av sezonunu "vira bismillah" diyerek açtı

Türkiye'nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Konya ve Isparta illeri sınırlarında yer alan Beyşehir Gölü'nde balıkçılar yeni avlanma sezonunu "vira bismillah" diyerek açtı.

15 Mart'ta başlayan ve üç ay süren su ürünleri av yasağının 16 Haziran'da sona ermesi dolayısıyla Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Çiftlik Mahallesi limanında yeni av sezonunun açılış programı düzenlendi. Programda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Duran Seçen, Beyşehir Gölü'nde balık stoklarını korumak ve gelecek nesillere aktarıp sürdürülebilir avcılığı sağlamak amacıyla son yıllarda yürüttükleri balıklandırma çalışmaları hakkında bilgi verirken, 15 Mart'ta başlayan su ürünleri av yasağına değindi. Beyşehir Gölü'nde yaşam süren ve ticari balıkçılık için önemli bir ürün olan sazan ve levrek stoklarının korunması amacıyla yılda bir kez de olsa su ürünlerinin üremesini izin verilmesinin önemine vurgu yapan Seçen, "Bu stok korunması açısından, sürdürülebilir ticari balıkçılık açısından son derece önemli. Biz hep stoklarımızı korumak için ticari avcılıkta balık stoklarımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak için hem de sürdürülebilirliği sağlamak için de denetimlerimizi sürekli yapıyoruz. Sadece su ürünleri kanunu kapsamında buradaki dip oltaların, avcılıkta kullanılan yanlış yöntem ve malzemelerden gölümüzü temizlemeye çalışıyoruz. Yeni av sezonunun hepimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ile Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar da konuşmalarında yeni av sezonunun balıkçılar ve ailelerine hayırlı olması ve bereket getirmesi ile kazasız belasız geçirmesi temennilerinde bulundu. Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Enes Aktaş tarafından yeni av sezonunun bereketli geçmesi için dua edildi. Ardından balıkçı tekneleri ağlarını yeniden serebilmek için göl açıklarına çıkmaya başladı.

Çiftlik Mahallesi kıyı balıkçılarından İbrahim Erdoğan ise teknesiyle birlikte yeni sezonun başlamasıyla beraber göl açıklarına çıkarak ağ sermeye başladıklarını belirterek, "Yasak dönemde yasaklara riayet edildi. Bu yıl gölümüzde de biraz su seviyesinde yükselme var, yeni av sezonundan umutluyuz. Vira bismillah diyerek av sezonunu açıyoruz" diye konuştu. - KONYA