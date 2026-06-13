Beyşehir Gölü\'nde Kaçak Avcılıkla Mücadele

Beyşehir Gölü'nde su ürünleri av yasağının sona ermesine sayılı günler kala kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen denetimler aralıksız sürüyor.

Yapılan kontrollerde göl sularına bırakılan sahipsiz kaçak ağlar ile çeşitli av malzemeleri ele geçirildi. Balıkların üreme döneminde korunması amacıyla uygulanan üç aylık av yasağının bitimine saatler kala Konya'nın Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Birimi ile Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler tarafından göl çevresindeki karaya çıkış noktaları, sazlık alanlar ile balık ve sülük avlak sahalarında kapsamlı kontroller gerçekleştirildi. Denetimlerde göl içerisine bırakılan sahipsiz ağlar toplanırken, kaçak avcılıkta kullanıldığı değerlendirilen filika, ağ ve çeşitli istihsal malzemelerine de el konuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Beyşehir Gölü'nde koruma ve kontrol faaliyetlerinin 24 saat esasına göre sürdürüldüğü belirtilerek vatandaşlardan da duyarlılık istendi. - KONYA