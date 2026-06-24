Beyşehir Gölü\'nde Nilüfer Çiçekleri Ziyaretçileri Bekliyor

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Beyşehir Gölü sarı ve beyaz nilüfer çiçekleriyle ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

Beyşehir Gölü kıyısındaki Çiftlik Mahallesi'nde yer alan ve gezi tekneleriyle ulaşılabilen nilüfer bahçesi, Türkiye'nin en büyük nilüfer bahçesi olarak gösteriliyor. Sazlıkların arasından ilerleyen teknelerle ulaşılan alan, sarı ve beyaz nilüfer çiçekleriyle ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor. Göl yüzeyindeki su kuşları, yemyeşil doğası ve sakin atmosferiyle dikkat çeken nilüfer bahçesi, fotoğraf tutkunlarının yanı sıra düğün ve gelin-damat çekimleri için de tercih ediliyor. Ziyaretçiler ise bu eşsiz güzellikleri kayıt altına alarak sosyal medyada paylaşıyor.

Tekne turu işletmecisi İbrahim Erdoğan, geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle göldeki su seviyesinin ciddi oranda düştüğünü ve tur sezonunun erken sona erdiğini hatırlatarak, bu yılki yağışlarla birlikte Beyşehir Gölü'nün yeniden canlandığını söyledi. Mayıs ayında başlayan nilüfer sezonunun ağustos ayına kadar devam ettiğini belirten Erdoğan, ziyaretçilerin sarı ve beyaz nilüfer çiçeklerini yakından görme fırsatı bulduğunu ifade etti. Erdoğan, nilüfer bahçesine olan ilginin her geçen yıl arttığını, ziyaret edenlerin gördükleri manzaradan büyük memnuniyet duyduğunu ve çevrelerine tavsiye ettiğini dile getirdi. Beyşehir'in tarihi ve doğal güzellikleri arasında yer alan Eşrefoğlu Camisi, Eflatunpınar, Leylekler Vadisi ve Derebucak Çamlık Mağaraları gibi destinasyonlara nilüfer bahçesinin de eklendiğini vurgulayan Erdoğan, yörenin son yıllarda önemli bir turizm merkezi haline geldiğini söyledi. Ancak gölde yaz aylarıyla birlikte buharlaşmaya bağlı su kayıplarının yeniden başladığına dikkat çeken Erdoğan, su seviyesindeki düşüşün sınırlı kalmasını ve tekne turlarının sezon sonuna kadar kesintisiz devam etmesini umut ettiklerini sözlerine ekledi. - KONYA