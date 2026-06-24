Beyşehir Gölü'nde Nilüfer Çiçekleri Ziyaretçileri Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyşehir Gölü'nde Nilüfer Çiçekleri Ziyaretçileri Bekliyor

Beyşehir Gölü\'nde Nilüfer Çiçekleri Ziyaretçileri Bekliyor
24.06.2026 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyşehir Gölü'ndeki nilüfer bahçesi, eşsiz manzaralar sunarak ziyaretçileri kendine çekiyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Beyşehir Gölü sarı ve beyaz nilüfer çiçekleriyle ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

Beyşehir Gölü kıyısındaki Çiftlik Mahallesi'nde yer alan ve gezi tekneleriyle ulaşılabilen nilüfer bahçesi, Türkiye'nin en büyük nilüfer bahçesi olarak gösteriliyor. Sazlıkların arasından ilerleyen teknelerle ulaşılan alan, sarı ve beyaz nilüfer çiçekleriyle ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor. Göl yüzeyindeki su kuşları, yemyeşil doğası ve sakin atmosferiyle dikkat çeken nilüfer bahçesi, fotoğraf tutkunlarının yanı sıra düğün ve gelin-damat çekimleri için de tercih ediliyor. Ziyaretçiler ise bu eşsiz güzellikleri kayıt altına alarak sosyal medyada paylaşıyor.

Tekne turu işletmecisi İbrahim Erdoğan, geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle göldeki su seviyesinin ciddi oranda düştüğünü ve tur sezonunun erken sona erdiğini hatırlatarak, bu yılki yağışlarla birlikte Beyşehir Gölü'nün yeniden canlandığını söyledi. Mayıs ayında başlayan nilüfer sezonunun ağustos ayına kadar devam ettiğini belirten Erdoğan, ziyaretçilerin sarı ve beyaz nilüfer çiçeklerini yakından görme fırsatı bulduğunu ifade etti. Erdoğan, nilüfer bahçesine olan ilginin her geçen yıl arttığını, ziyaret edenlerin gördükleri manzaradan büyük memnuniyet duyduğunu ve çevrelerine tavsiye ettiğini dile getirdi. Beyşehir'in tarihi ve doğal güzellikleri arasında yer alan Eşrefoğlu Camisi, Eflatunpınar, Leylekler Vadisi ve Derebucak Çamlık Mağaraları gibi destinasyonlara nilüfer bahçesinin de eklendiğini vurgulayan Erdoğan, yörenin son yıllarda önemli bir turizm merkezi haline geldiğini söyledi. Ancak gölde yaz aylarıyla birlikte buharlaşmaya bağlı su kayıplarının yeniden başladığına dikkat çeken Erdoğan, su seviyesindeki düşüşün sınırlı kalmasını ve tekne turlarının sezon sonuna kadar kesintisiz devam etmesini umut ettiklerini sözlerine ekledi. - KONYA

Kaynak: İHA

Beyşehir Gölü, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Beyşehir Gölü'nde Nilüfer Çiçekleri Ziyaretçileri Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutluk’ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor Arnavutluk'ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor
Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı
Eski emniyet mensubunun feci ölümü Eski emniyet mensubunun feci ölümü
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
CHP’de yeni ihraç dalgası 2 il başkanı daha görevden alındı CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 il başkanı daha görevden alındı
Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı

12:11
CHP’den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti Grup Toplantısı’na geldi
CHP'den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti Grup Toplantısı'na geldi
12:09
Tepki yağıyor Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı
Tepki yağıyor! Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı
11:26
Ne Suriyeliler ne de Afganlar İşte Türkiye’ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
Ne Suriyeliler ne de Afganlar! İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
11:12
Ankara’daki operasyondan yeni detay Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
10:55
Alper Yeğin’in Erdoğan Bayraktar’ı ziyareti büyük tartışma yarattı
Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı
10:01
Fransa’da tarihin en sıcak günü 40 kişi boğularak hayatını kaybetti
Fransa'da tarihin en sıcak günü! 40 kişi boğularak hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 12:34:01. #7.12#
SON DAKİKA: Beyşehir Gölü'nde Nilüfer Çiçekleri Ziyaretçileri Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.