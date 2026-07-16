Bingöl'de Afet Müdahale İstasyonu Kuruldu - Son Dakika
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Bingöl'de Afet Müdahale İstasyonu Kuruldu

Bingöl\'de Afet Müdahale İstasyonu Kuruldu
16.07.2026 16:38
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Bingöl'de, depreme hazırlık için AFİS konteynerlerinin teslim töreni gerçekleştirildi.

Türkiye'nin deprem riski en yüksek illeri arasında yer alan Bingöl'de muhtemel afetlere müdahale kapasitesini artırmak amacıyla hazırlanan Afet İlk Müdahale İstasyonu (AFİS) konteynerlerinin protokol imza ve teslim töreni gerçekleştirildi.

Üç büyük fay zonunun kesişim noktasında bulunan Bingöl'de muhtemel depremlere karşı hazırlıklar hız kesmeden sürüyor. Muhtemel afetlere müdahale kapasitesini artırmak amacıyla hazırlanan AFİS konteynerlerinin protokol imza ve teslim töreni gerçekleştirildi. Konteynerlerden biri İl Emniyet Müdürlüğüne, diğerleri ise Yayladere, Kiğı ve Karlıova ilçelerine teslim edildi.

Bingöl'ün depremsellik açısından Türkiye'nin en riskli illerinden biri olduğuna dikkat çeken Bingöl Valisi Cahit Çelik, "Bingöl'ün en büyük gerçeği de deprem, en büyük sorunu da deprem. İki büyük fay hattının kesiştiği noktada yer alıyoruz. Afet öncesi hazırlığımız ne kadar güçlü olursa, afete müdahale kapasitemiz de o kadar güçlü olur" dedi.

AFİS konteynerlerinde afet anında kullanılacak 48 farklı ekipman bulunduğunu belirten Vali Çelik, "Kesici makaslardan jeneratörlere kadar birçok malzemenin yer aldığı bu konteynerlerle ilçelerimizin afetlere müdahale kapasitesini güçlendirmiş olacağız. Temennimiz afet yaşanmaması ancak yaşanması halinde en kısa sürede ve en etkin şekilde müdahale edebilmektir" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Bingöl, Yaşam, Çevre, Son Dakika

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