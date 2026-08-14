Bingöl\'de Ağaçtan Kilolarca Bal Çıkarıldı

Bingöl'de bir ağacının gövdesinden, kilolarca bal çıkartıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde bulunan Akdağ bölgesinde, ormanlık alanda dolaşan arı yetiştiricisi Nihat Kanat, kuru bir ağacın içerisinde arıların bal yaptığını fark etti. Ağacın kurumasından dolayı balı çıkarmaya karar veren Kanat, arıların doğal bir şekilde yaptığı balı bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlığa birçok faydasıyla bilinen doğal bal, bağışıklık sistemini güçlendirmesinden solunum yollarına kadar pek çok alanda şifa kaynağı olarak görülüyor. Yüksek fiyatına rağmen organik ve katkısız olması sebebiyle büyük talep gören bal, bölgedeki vatandaşların da dikkatini çekiyor.