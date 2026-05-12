Bingöl\'de Deprem Master Planı Değerlendirildi

12.05.2026 20:11
Bingöl'de Vali Cahit Çelik başkanlığında deprem master planı çalışmaları ve zemin analizleri ele alındı.

Bingöl'de Deprem Master Planı kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirilen programda, Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Kenan Akbayram tarafından yürütülen çalışmalar hakkında sunum yapıldı. Programda; zemin ve jeofizik çalışmaları, sismik risk analizleri, deprem güvenli yerleşim alanları, afet lojistiği, sağlık hizmetleri, psiko-sosyal uyum, afet yönetimi ve deprem bilgi altyapısı gibi birçok başlık ele alındı.

Bingöl'ün en büyük gerçeklerinden birinin deprem olduğunu belirten Vali Cahit Çelik, yapılan çalışmanın kent için önemli bir yol haritası oluşturduğunu söyledi. Çelik, "Bingöl'ün en büyük gerçeği depremdir. Deprem Master Planı kapsamında bilim insanlarımızın ortaya koyduğu çalışmalar, ilimizin afetlere karşı daha hazırlıklı hale gelmesi adına ciddi bir yön çizmektedir. Toplanma alanlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar birçok konuda öneriler sunuldu. Bu çerçevede Bingöl'ü depreme karşı daha dayanıklı hale getirmek için gerekli çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.

Yaklaşık bir yılı aşkın süredir yürütülen çalışma kapsamında Bingöl merkez ilçesinin detaylı şekilde analiz edildiğini belirten Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Kenan Akbayram ise, "Bu master plan çalışmasında Bingöl'ün mikro bölgeleme çalışmaları gerçekleştirildi. Bunun yanında yapıların olası risklerinin belirlenmesi, daha deprem dayanımlı ve insan odaklı kent planlamasının nasıl yapılacağı konusunda çalışmalar yürütüldü. Ayrıca afet öncesi hazırlıkların psikososyal, ekonomik ve hukuki boyutları da ele alındı" diye konuştu.

Akbayram, hazırlanan planın coğrafi bilgi sistemleri altyapısına entegre edileceğini belirterek, olası afet risklerinin yönetiminde kamu kurumlarına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
