Bingöl\'de Heyelan Yol Kapatıldı

Bingöl'de heyelan nedeniyle yol gövdesinde oturma meydana geldi. Yol ulaşıma kapatılırken sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, " Ayrım-Yamaç il yolunun 07+200 ile 07+500 km'leri arasında heyelandan dolayı yol gövdesinde oturma meydana gelmiştir. Trafik güvenliği açısından risk barındırdığı tespit edilen yol, alternatif güzergah belirlenmek suretiyle, 05.04.2026 tarihinde saat 00: 45 itibarıyla araç trafiğine kapatılmıştır" denildi. - BİNGÖL