Bingöl'de Kış ve Yazın Dansı - Son Dakika
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Bingöl'de Kış ve Yazın Dansı

Bingöl\'de Kış ve Yazın Dansı
30.06.2026 11:21
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Bingöl'de yüksek kesimlerde karla mücadele devam ederken, inekler serinlemek için su birikintisine girdi.

Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları sürerken, daha düşük rakımlı bölgelerde sıcaktan bunalan inekler su birikintisine girerek serinledi.

Solhan ilçesine bağlı Gençtavus köyü mezralarında Özel İdaresi ekipleri, karla kaplı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kentin daha düşük rakımlı bölgelerinde ise yaz sıcaklarının etkisi hissedildi. Sıcaktan bunalan inekler, yol kenarında oluşan su birikintisine girerek serinlemeye çalıştı. Kaydedilen görüntülerde, yazın ortasına girilmesine rağmen Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmalarının devam etmesi, kentin farklı rakımlarında aynı gün hem kış hem de yaz mevsiminin yaşandığını gözler önüne serdi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Ekonomi, Bingöl, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bingöl'de Kış ve Yazın Dansı - Son Dakika

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