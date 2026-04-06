Bingöl\'de Kuvvetli Yağış ve Don Uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Bingöl için kuvvetli yağış uyarısı verildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bingöl çevrelerinde zirai don riski bekleniyor. 08 Nisan Çarşamba gecesi (21.00) başlayacak olan don olayının, 12 Nisan Pazar sabah saatlerine (10.00) kadar etkili olması öngörülüyor. Başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır" denildi. - BİNGÖL