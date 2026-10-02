Bingöl\'ün Gözeler köyünde yağış sonrası yola çıkan yüzlerce kurbağa dikkat çekti

Bingöl'ün Gözeler köyünde yağış sonrası yola çıkan yüzlerce kurbağa dikkat çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'ün Gözeler köyünde etkili olan yoğun yağışın ardından yüzlerce kurbağa kara yoluna çıktı. Sürücüler ve çevredeki vatandaşların dikkatini çeken bu anlar, cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı.
Bingöl'de yağışlardan sonra yüzlerce kurbağa kara yoluna çıktı.
Gözeler köyünde etkili olan yoğun yağışın ardından yüzlerce kurbağa kara yolunda görüldü. Yağış sonrası yollara çıkan kurbağalar, sürücüler ve çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.
Kaynak: İHA
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