Bingöl için peş peşe uyarı! Sel, dolu ve yıldırım riski var - Son Dakika
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Bingöl için peş peşe uyarı! Sel, dolu ve yıldırım riski var

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Bingöl için peş peşe uyarı! Sel, dolu ve yıldırım riski var
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Bingöl Valiliği, kent genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları uyardı. Saat 12.00 ile 22.00 arasında etkisini göstermesi beklenen yağışla birlikte ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar riski bulunuyor. Ulaşımda aksamalar ve çamur şeklinde yağış ihtimaline karşı da tedbir çağrısı yapıldı.

Bingöl için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Kent genelinde öğle saatlerinden itibaren hava koşullarının etkisini artırması beklenirken vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

KUVVETLİ YAĞIŞ SAAT 12.00'DE BAŞLAYACAK

Bingöl Valiliği, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerinin ardından kent genelini ilgilendiren hava durumu uyarısı yaptı. Tahminlere göre 6 Ekim 2026 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Bingöl genelinde yerel olarak kuvvetli yağış etkili olacak. Yağışların saat 12.00'de başlaması ve 22.00'ye kadar devam etmesi bekleniyor. Yetkililer özellikle bu zaman aralığında oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbiri elden bırakmamasını istedi.

Bingöl için peş peşe uyarı! Sel, dolu ve yıldırım riski var

SELDEN DOLUYA PEŞ PEŞE RİSKLER SIRALANDI

Kuvvetli yağışla birlikte yalnızca su baskını değil, farklı hava olaylarının da görülme riski bulunuyor. Valiliğin uyarısında ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar ihtimaline dikkat çekildi. Yağışların ulaşımı da olumsuz etkileyebileceği belirtilirken sürücülerin ve vatandaşların meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli olması istendi.

ÇAMUR ŞEKLİNDE YAĞIŞ UYARISI DA GELDİ

Meteorolojik değerlendirmelerde dikkat çeken bir diğer risk ise çamur şeklinde yağış oldu. Valiliğin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden alınan son değerlendirmelere göre; 6 Ekim 2026 Salı günü öğle saatlerinden itibaren ilimiz genelinde yerel olarak kuvvetli yağış beklenmektedir. Yağışların 6 Ekim 2026 saat 12.00'de başlayıp saat 22.00'ye kadar etkili olması beklenmektedir. Kuvvetli yağışla birlikte ani sel ve su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabilir. Ulaşımda aksamalar ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur"

Kaynak: İHA
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