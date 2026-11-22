Bitlis'in Ahlat ilçesinde yüksek rakımlı köylerde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu uyarıda bulunduğu Bitlis'te, sabah saatlerinde başlayan yağış öğleden sonra etkisini artırdı. İl genelinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülen yağışlar, Ahlat'ın yüksek rakımlı köylerinde yerini kara bıraktı. Ahlat ilçe merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Cemalettin köyü de kar yağışının etkili olduğu yerleşim yerlerinden biri oldu. Öğleden sonra yoğunlaşan kar yağışıyla birlikte köy ve çevresi kısa sürede beyaza büründü.

Mevsimin ilk karıyla birlikte yüksek kesimlerde kış manzaraları ortaya çıkarken, bölgede soğuk hava da etkisini hissettirmeye başladı.