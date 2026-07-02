Bitlis'te Dolunay ve Güneşin Eşsiz Buluşması - Son Dakika
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Bitlis'te Dolunay ve Güneşin Eşsiz Buluşması

02.07.2026 08:47
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Bitlis'te dolunay ve güneşin doğuşu aynı anda görüntülenerek gözalıcı bir doğa olayı yaşandı.

Bitlis'te sabahın ilk saatlerinde yaşanan eşsiz doğa olayı, gökyüzü ve doğa tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Dolunayın batışı ile güneşin doğuşu aynı anda gökyüzünde izlenirken, ortaya güzel manzaralar çıktı. Nadir görülen bu görsel şölen, doğa gözlemcisi ve astrofotoğrafçı Dr. Cihan Önen tarafından görüntülenerek kayıt altına alındı. Gökyüzünün batı ufkunda dolunay yavaş yavaş gözden kaybolurken, doğu ufkunda yükselen güneşin ilk ışıkları gökyüzünü kızıl ve turuncu tonlara boyadı.

Aynı anda hem dolunayı hem de gün doğumunu izleme fırsatı bulan vatandaşlar, eşsiz manzara karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Bitlis'in doğal güzellikleriyle birleşen gökyüzü şöleni, izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu.

Doğa fotoğrafçıları ve gökyüzü meraklıları için büyük önem taşıyan bu anlar, Bitlis'in yalnızca tarihi ve doğal zenginlikleriyle değil, gökyüzünde sunduğu eşsiz manzaralarla da dikkat çekti. Dr. Cihan Önen'in objektifine yansıyan görüntüler, doğanın sunduğu etkileyici uyumu bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzmanlar, uygun hava şartlarının oluşmasıyla benzer gökyüzü olaylarının farklı dönemlerde de gözlemlenebileceğini belirtirken, Bitlis'in yüksek rakımı ve temiz atmosferinin bu tür doğa olaylarının net şekilde izlenmesine önemli katkı sağladığını ifade etti. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Bitlis'te Dolunay ve Güneşin Eşsiz Buluşması - Son Dakika

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