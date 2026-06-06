Bitlis'te El Sanatları Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Bitlis'te El Sanatları Sergisi Açıldı

Bitlis\'te El Sanatları Sergisi Açıldı
06.06.2026 13:24
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BEÜ'de düzenlenen sergi, kursiyerlerin yıl boyunca ürettiği el sanatları ve giyim ürünlerini sundu.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BESEM) bünyesinde düzenlenen "El Sanatları, Giyim Üretim ve Harik Sergisi", gerçekleştirilen törenle ziyaretçilere açıldı.

Merkezi Dersaneler Binasında bulunan üretim atölyelerinde hazırlanan yılsonu sergisinde kursiyerler tarafından üretilen el sanatları ve giyim ürünleri beğeniye sunuldu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergiyi gezen Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmaştaş ve beraberindeki protokol üyeleri, kursiyerlerin yıl boyunca emek vererek hazırladığı ürünleri tek tek inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmaştaş, üniversitelerin yalnızca akademik bilgi üreten kurumlar olmadığını, aynı zamanda kültürel ve sanatsal faaliyetlerle toplumsal gelişime katkı sunduğunu belirtti. Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yürütülen kursların bireylerin kişisel ve mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağladığını ifade eden Elmaştaş, sergide yer alan eserlerin büyük emek, sabır ve özverinin ürünü olduğunu vurgulayarak kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik etti.

Serginin açılışına Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmaştaş, eşi Fatma Elmaştaş Hanımefendi, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, Prof. Dr. Ayşe Dilek Özşahin Kireçci, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bakır Şengül, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Masdar, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sait İzgi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hakan Çoban, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Genel Sekreter Doç. Dr. Behçet Kocaman, BESEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Aytekin, akademik ve idari personel, öğrenciler ve davetliler katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Bitlis'te El Sanatları Sergisi Açıldı - Son Dakika

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