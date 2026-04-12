Bitlis\'te kar yağışı nedeniyle 82 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te nisan ayının ortalarında etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

İl genelinde 82 köy yolu ulaşıma kapanırken, kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı bildirildi. Yoğun kar yağışı sonrası kırsal bölgelerde Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, şehir merkezinde ise Karayolları ve belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve tipi riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kapalı köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. - BİTLİS