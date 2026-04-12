Bitlis\'te Nisan ortasında kar mesaisi devam ediyor

12.04.2026 17:55  Güncelleme: 17:59
Bitlis'te Nisan ayında etkili olan kar yağışı sonrası, İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Vali Ahmet Karakaya, Yanlızçamlar köyünde devam eden çalışmaları inceleyerek, sezon boyunca 9,5 metre kar yağışının kaydedildiğini belirtti.

Bitlis'te Nisan ayının ortasında etkisini sürdüren kar yağışı, ekipleri yeniden sahaya çıkardı.

İl genelinde olumsuzluk yaşanmaması için Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda merkeze bağlı Yanlızçamlar köyünde yol açma çalışması gerçekleştirildi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya da bölgeye giderek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Köyde vatandaşlarla sohbet eden Vali Karakaya, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Ekiplerden bilgi alan Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada bu yıl kış sezonunun oldukça zorlu geçtiğini belirtti.

Vali Karakaya, yalnızca İl Özel İdaresi tarafından karla mücadele kapsamında yaklaşık 600 bin litre yakıt tüketildiğini ifade ederek, sezon boyunca yağan toplam kar kalınlığının ise 9,5 metreye ulaştığını söyledi. Vali Karakaya, "Bugün, ilimiz merkez ilçeye bağlı Yalnızçamlar köyünde kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi ekiplerimizin karla mücadele çalışmalarına nezaret etmek için ve kolay gelsin demek için buradayız. Bu yıl bereketli bir kış sezonu geçiriyoruz. Bugün yağan karla birlikte bu kış sezonu boyunca 9,5 metre civarında bir kar yağışı almış olduk. Bereketli bir kış sezonu diyebiliriz o anlamda. Yoğun kar yağışı olduğu bir dönem ve zannedersem Türkiye'deki en fazla kar yağışı olan illerin başında geliyor Bitlis. Bu çerçevede tabii gerek İl Özel İdaresi ekiplerimiz, gerek karayolları ekiplerimiz ve belediye ekiplerimiz ciddi anlamda bir performans sergilediler. Çok şükür kaza bela olmadan karla mücadeleyi artık son dönemlerine gelmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

Vali Karakaya, kış sezonu boyunca özel idare, karayolları ve belediye ekiplerinin geceli gündüzlü karla mücadele çalışması yürütüldüğünü ifade ederek, "Tabii İl Özel İdaresi olarak yaklaşık 3 Bin 650 kilometre yol ağımız var ve bu yolağını defalarca açarak 26 Bin 500 kilometre civarında karla mücadele yapmış bulunuyoruz. Yaklaşık 600 Bin litre karla mücadelede İl Özel İdaresi olarak akaryakıt kullandık. 7 ilçemizde bulunan 10 şantiyemizde yaklaşık 70'in üzerinde araç, 90'ın üzerinde personelimiz de sürekli karla mücadele gerçekleştirdik. Bugün 12 Nisan 2026 ve hala kar yağışının devam ettiği bir dönemdeyiz. Dediğim gibi berekettir ama bunun getirdiği zorluklar da var. İnşallah bu karla mücadeleyi tamamladıktan sonra planladığımız yol, içme suyu, sulama suyu, parke döşeme gibi diğer köylerimizdeki işlere de var gücümüzde koyulacağız inşallah. Ben karla mücadelede fedakarca görev yapan özel idare ekiplerimizi, Karayolları ekiplerimizi ve belediye ekiplerimizi tebrik ediyorum. Bu zor şartlarda sağlık hizmeti veren Sağlık Müdürlüğü personelimizi tebrik ediyorum. Güvenlik hizmeti veren jandarma, emniyet ekiplerimizi tebrik ediyorum. İnşallah el birliği ile vatandaşımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz düsturumuz devlet olarak insanı yaşat ki devlet yaşasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin politikaları doğrultusunda Vatandaşımıza devletimizin elini her alanda ulaştırmak için gayret içerisinde olmaya devam edeceğiz inşallah" dedi.

Vali Karakaya'ya köy ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu eşlik etti. - BİTLİS

Kaynak: İHA

İl Özel İdaresi, Yerel Haberler, Ahmet Karakaya, Hava Durumu, Bitlis, Çevre, Son Dakika

Advertisement
