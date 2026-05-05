Bitlis'te Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Bitlis'te Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi

05.05.2026 20:52
Bitlis'te etkili olan yoğun sis, sürücülerin görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.

Bitlis'te son birkaç gündür etkili olan yağışlı havanın ardından yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle özellikle kara yollarında sürücüler zor anlar yaşadı.

Tatvan-Bitlis kara yolu, Bitlis-Güroymak kara yolu ile Rahva mevkiinde yoğun şekilde etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Yol güzergahlarında araçların sis içerisinde güçlükle ilerlediği görülürken, trafikte zaman zaman yavaşlama meydana geldi. Yetkililer, sürücülerin takip mesafesini korumaları, hız yapmamaları ve sis farlarını kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan, dron ile görüntülenen sis tabakası, bölgedeki yoğunluğu gözler önüne serdi. Kenti adeta kaplayan sis manzarası dikkat çekti. - BİTLİS

Kaynak: İHA

